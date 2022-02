27 febbraio 2022 a

A Torino scoppia la protesta e gli studenti decidono per il bagno neutro. Al liceo Alfieri del capoluogo piemontese sono state aperte delle toilette che non prevedono distinzioni di genere per tutti coloro che non si identificano con il sesso maschile o con quello femminile.

