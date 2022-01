20 gennaio 2022 a

a

a

Il governo emanerà oggi il decreto che prevede di rendere obbligatorio la richiesta del green pass base, quello che si ottiene anche con il solo tampone, in molti negozi ed attività commerciali. Non sarà necessario per entrare in farmacia e nei supermercati, ma sarà invece da esibire nelle tabaccherie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.