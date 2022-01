06 gennaio 2022 a

Un Consiglio dei ministri infuocato ha trovato una sintesi sugli obblighi per andare dal parrucchiere, in banca o per entrare nei negozi: basterà il green pass base, che si ottiene anche con il solo tampone. Nel pomeriggio di ieri era montata la polemica per l'indirizzo del governo di prevedere l'obbligo di super green pass in questi luoghi.

