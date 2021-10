12 ottobre 2021 a

Brutta sorpresa per il Pd in vista del ballottaggio delle elezioni che decideranno chi sarà il prossimo sindaco di Roma tra il dem Roberto Gualtieri e il candidato del centrodestra Enrico Michetti. Virginia Raggi ha infatti gelato i dem: "Non do indicazioni di voto".

