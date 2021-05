06 maggio 2021 a

a

a

Quella che ci aspetta non sarà solo un'estate non facile, ma rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo tra chiusure, restrizioni ed economia a rotoli. Mentre si discute del coprifuoco, gli esperti mettono in guardia: non sarò una stagione da liberi tutti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.