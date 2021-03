19 marzo 2021 a

Emer Cooke, direttrice esecutiva di Ema, non ha dubbi. Il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace e l'Europa può riprenderne la somministrazione di massa. Allo stesso tempo, però, l'Ema ammette che non è "escluso il legame con trombosi rare“. E, per questo, verrà aggiornato il "bugiardino"...

