16 marzo 2021 a

a

a

Il generale Francesco Paolo Figliuolo ha firmato l'ordinanza che stabilisce il principio da usare per le dosi di vaccino che rischiano di avanzare a fine giornata in caso di appuntamenti saltati nei centri per la somministrazione. Diamole anche a chi passa, aveva annunciato in tv. E così è, con il principio messo nero su bianco nell'ordinanza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.