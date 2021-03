03 marzo 2021 a

Eravamo abituati ai grandi show in tv dell'ex premier Conte. I Dpcm erano l'occasione per fare grandi presentazioni sul piccolo schermo. Invece il primo Dpcm di Draghi è andato in onda senza premier. E le misure sono state illustrate dai ministri Speranza e Gelmini.

