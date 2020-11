04 novembre 2020 a

Già l'idea di credere che propiziando l'acquisto di bici e monopattini si de-congestionasse il trasporto pubblico si è mostrata lacunosa. Peggio ancora quando, ieri, si è arrivati al dunque, ossia alla richiesta del contributo per acquistarli, un contributo pari al 60% del la spesa, fino ad un massimo di 600 euro. Insomma, quel bonus che ha tanto fatto discutere nei mesi scorsi. Ebbene, al pronti-via, la piattaforma per accedere alla dazione è andata in tilt.

