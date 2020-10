23 ottobre 2020 a

a

a

Gli autobus dell’Atac continuano ad andare a fuoco (ieri l’ultimo caso), sottraendo preziose vetture al trasporto pubblico, in un momento in cui andrebbe potenziato per assicurare il giusto distanziamento sui mezzi, causa Covid. Insomma Virginia Raggi ricorda sempre più l'imperatore Nerone: con lei tutto a fuoco...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.