Contrordine, il governo torna sui suoi passi: niente coprifuoco a bar e ristoranti. Il nuovo dpcm del governo non prevede chiusure anticipate dei locali ma ci potranno essere stop selettivi. Intanto obbligo di mascherine all'aperto in tutta Italia. Torna il comitato operativo della Protezione civile come durante il lockdown.

