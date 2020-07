18 luglio 2020 a

La ministra Lucia Azzolina è bocciata da tutti. Lei assicura: "In classe il 14 settembre. E sfido Salvini in tv". Il leader della Lega: "La critico perché donna? No, è solo incapace". Anche i sindacati scettici sulla riapertura degli istituti: "Impossibile ripartire in presenza".