L'asso anti-Trump di Joe Biden è Lady Obama vicepresidente. Il candidato democratico alle elezioni presidenziali Usa pensa all'ex first lady come suo vice: è la mossa perfetta per battere Trump. Ma Donald non sta a guardare e prepara la svolta per la campagna elettorale: l'annuncio di un accordo con l'Iran.