28 maggio 2020

Alle partite Iva ci pensa Sandra Milo. L'attrice s'incatena a Palazzo Chigi e viene ricevuta da Conte: "Ha detto che ci aiuterà". Dallo sciopero della fame alla visita negli uffici del premier, Sandra diventa una sindacalista perfetta per gli autonomi. E non mancano i precedenti: il flirt con Bettino Craxi poi la corte a Berlusconi e l'endorsement per Renzi prima del referendum 2016.