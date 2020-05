Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, da buon 5stelle ha sempre puntato il dito contro la casta e gli sprechi della politica. Ma anche lui è cascato sui voli blu. Il guardasigilli volante ha infatti usato l'aereo di Stato per percorrere duecento chilometri. Diecimila euro per il viaggio su un Falcon decollato lo scorso 27 febbraio da Napoli per atterrare a Roma.