Scuola a settembre, arriva il part-time. In base alle dichiarazioni della ministra Azzolina, alla riapertura dell'anno scolastico si andrà sui banchi tre giorni sì e tre no. Come dire una modica quantità di scuola. In altre parole gli studenti faranno i turni, metà in classe e metà "collegati" da casa in video conferenza. Italia Viva insorge e la Gelmini si sfoga: "Come faranno i genitori?". Quanto all'esame di maturità 2020, si terrà "in presenza". La ministra si dice fiduciosa che gli insegnanti non si metteranno in malattia. Duro Michele Anzaldi (Iv): "Le dichiazioni della Azzolina sono uno schiaffo in faccia al Parlamento, alle famiglie e agli alunni".