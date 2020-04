All'Italia solo i prestiti del Mes. Nel 2020 per tutti i 540 miliardi messi a disposizione dalla Bei e dal «mostro» odiato dai M5s. È la sola cifra approvata ieri dal consiglio europeo di Michel che ha ratificato l'Eurogruppo. Conte battuto, irrompe in tv ed esulta per un Recovery fund che (forse) nascerà nel 2021.