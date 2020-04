Continua a far discutere il caso del "San Giuseppi Hospital" a Palazzo Chigi. Il premier Conte ha acquistato migliaia di mascherine, camici e gel igienizzanti per il presidio sanitario di Palazzo Chigi. Tutto questo ben prima di provvedere all'approvvigionamento per tutti gli altri italiani. La replica di Palazzo Chigi è arrivata ma è davvero ridicola. Nella lettera si legge che il premier avrebbe semplicemente obbedito a una direttiva della ministra Fabiana Dadone...