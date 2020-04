Papa Francesco fa il grillino e chiede il reddito per tutti. Il Pontefice scrive una lettera ai Movimenti popolari e vuole che nessuno resti senza diritti. La proposta di Bergoglio è volta ad aiutare le fasce più deboli, le più colpite dal nuovo sos. E a Pasquetta loda la forza delle donne. E non è finita qui. Il Papa telefona alla guardia medica e lì scatta la grande sorpresa: "Suor Angel, ringrazio tutti voi". E poi lancia l'allarme per la violenza sulle donne durante la quarantena.