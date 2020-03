Poche briciole a un Paese quasi alla fame: ai tempi del coronavirus l'Italia non solo è in emergenza sanitaria ma è anche in piena crisi economica dopo la serrata di negozi e commercianti. Il premier Giuseppe Conte pensa di risolvere la questione dando ai sindaci 400 milioni: a Roma arrivano 200mila euro, ovvero un buono spesa di 100 euro per massimo duemila persone.