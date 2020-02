Il Senato manda Salvini a processo. Palazzo Madama conferma l'autorizzazione al dibattimento per il divieto di sbarco ai migranti. La Lega esce dall'Aula. L'ex ministro dell'Interno è accusato di sequestro di persona aggravato e si sfoga così: "Difendere i confini era un mio dovere. I Cinquestelle? O sapevano o non hanno capito". Per tentare il salvataggio Forza Italia e Fratelli d'Italia avevano presentato una mozione per ribaltare il verdetto della Giunta ma è stata respinta. Intanto è giunta la solidarietà di Giorgia Meloni: "Difendiamo il sacrosanto diritto di un ministro di fare quello per cui è stato eletto. Altrimenti è finita la democrazia".