Giorgia Meloni è volata a Washington per coltivare relazioni internazionali. La leader di Fratelli d’Italia è stata alla National Prayer Breakfast, in occasione del discorso del presidente Usa Donald Trump. "Difesa dell’identità, dei confini, delle imprese, dei prodotti, delle famiglie americane. L’orgoglio dell’identità, nelle altre Nazioni del mondo, sta dando ottimi frutti e ottimi risultati. È la ricetta che vogliamo portare in Italia", ha detto Giorgia Meloni.