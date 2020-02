Oramai è una regola quasi scientifica, mondi simili si incontrano. E così ecco il nucleo fondativo delle Sardine, i quattro del Crescentone bolognese a novembre, in foto accanto ad un Oliviero Toscani in posa fanciullesca ed un più compassato ma sorridente Luciano Benetton. Il contesto è quello di una visita dei ragazzi alla Fabrica, che l'industriale di Treviso, assieme al fotografo engagé, ha creato nel 1994. Oliviero Toscani è l'autore di uscite memorabili, quanto a trivialità, contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E assieme a Benetton da decenni promuove campagne di marketing dove alla promozione del prodotto si affianca un messaggio culturale incentrato sui totem ideologici del politicamente corretto. Foto che ha suscitato una sequela di reazioni. E se persino l'Huffingtonpost, non certo ostile all'universo sardinesco, titola «La foto sbagliata delle Sardine», vuol dire che forse, qualcosa, quell'immagine l'ha davvero spezzato.