Sardine in piazza come al Primo maggio. A Bologna sul palco salgono vip, cantanti e musica gratuita: una calamita irresistibile per la gente, forse più dei sermoni di Matteo Santori, reduce dal passo falso legato alla vicenda di Sergio Echamanov, il ragazzo preso di mira da Matteo Salvini in un video. In piazza c'è l’immancabile «Bella Ciao» e striscioni come «L'Italia non abbocca», «L'Emilia non si lega» e «Da una piccola sardina derivano grandi responsabilità» hanno fatto da contorno al palco su cui, grazie anche a un robusto contributo economico raccolto attraverso il crowfunding, si sono succeduti cantanti delle band bolognesi e artisti affermati come i Subsonica, gli Afterhours e i Modena City Ramblers. Insomma rispetto a Piazza San Giovanni mancava soltanto la bandiera coi quattro mori...