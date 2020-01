Dopo lo schiaffo alla fedele in piazza San Pietro, Papa Francesco torna a parlare nel giorno dell'Epifania. E mette in guardia contro maghi e cartomanti. L'altolà di Bergoglio punta il dito contro falsi idoli, traditori e fattucchieri. Saper adorare è un aspetto fondamentale della vita cristiana, ma non denaro, consumo, piacere e successo. Nell'omelia il Pontefice ha detto: "Quante volte abbiamo scambiato gli interessi del Vangelo con i nostri e vestito di religiosità quel che ci faceva comodo". Bergoglio ha voluto poi rivolgere un saluto ai "fratelli" delle altre Chiese Orientali cattoliche e anche ortodosse.