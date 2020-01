Il Papa si libera con uno schiaffo da una fedele. Il giorno dopo si scusa per il "cattivo esempio"

Papa Francesco schiaffeggia una fedele che lo aveva strattonato e non voleva lasciarlo andare. Il fuori programma dopo il Te Deum del 31 dicembre ha fatto il giro del mondo ed è diventato virale sul web. Tanto che il Papa è stato poi "costretto" a chiedere scusa a tutti nell'Angelus del primo giorno dell'anno. Ai fedeli ha detto che ogni tanto capita che si arrabbi pure lui ma che ha sbagliato perché ha dato il "cattivo esempio". E pensare che non è neppure la prima volta. Nel 2016 in Messico ebbe una reazione simile quando un ragazzo stava per farlo cadere.