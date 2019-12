La Lega di Salvini cambia pelle e statuto. Viene certificata la svolta nazionale e sovranista. Arriva la doppia tessera e resterà anche quella che riporta la parola "Nord". Tutto questo è stato sancito durante il congresso federale del partito che si è svolto ieri a Milano. Chi non sembra averla presa benissimo è proprio Umberto Bossi che dice: "Siamo noi che concediamo, Salvini non impone un c...". E ancora: "La Lega nacque da una spinta sociale contro il Palazzo. Come le Sardine". E proprio il leader della Lega spiega: "Sono orgoglioso delle nostre radici ma serve un movimento snello e al passo coi tempi".