Il Papa si fa fotografare con la spilletta «Apriamo i porti» e scoppia la polemica. Il selfie è stato pubblicato sul suo profilo Facebook da don Nandino Capovilla, parroco a Marghera (Venezia), in prima linea sul fronte dell’accoglienza, che lo ha scattato nel corso dell’incontro sulle Migrazioni a Sacrofano. Al Pontefice, riferiva sabato il sacerdote veneto ad «Avvenire», «la spilla deve essere piaciuta perché ha chiesto di tenere per sé quella con cui ci ha regalato l’emozione di questa foto». Poi, postando la foto sul suo profilo Facebook, don Capovilla, che nella foto del profilo si vede con indosso la bandiera della pace, scrive: «Saliamo sui tetti! Coraggiosamente papa Francesco non perde occasione, taglia corto con le esortazioni scontate».