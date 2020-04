Lazio, Lotito e lo scudetto, pronto a una partita secca con la Juventus

Play-off no ma una gara secca contro la Juventus per lo scudetto sì. Claudio Lotito, presidente della Lazio, torna a parlare e ribadisce che se non ripartirà il campionato «si rischia di mandare a gambe all’aria il sistema. Alcune società stanno preparando un documento condiviso per mettere a nudo i rischi effettivi che corrono». Al numero uno biancoceleste viene rimproverato di voler tornare in campo a tutti i costi per giocarsi lo scudetto «ma se non si gioca più io sono già in Champions e risparmio quattro mensilità di stipendi. Avrei la convenienza a non giocare, ma io ragiono di sistema. Altri no».

Per approfondire leggi anche: Diaconale: Lotito non si farà imbrogliare

L’idea play-off non gli piace perché, dice a "Repubblica", «oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che...vabbè, l’avete vista. Ma all’andata contro la Juve ho vinto 3-1 e anche in Supercoppa l’ho battuta 3-1. E dovevamo ancora giocare il ritorno. Per equità, una squadra come l’Inter, che ha 8 punti meno di noi, o l’Atalanta, che ne ha 14 in meno, mi dica lei se devono essere coinvolte». Ecco perchè una ’finale scudettò con i bianconeri sarebbe più accettabile, «lo accetterei ma non mi sono mai posto il problema».