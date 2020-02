La Lazio è l'anti Juve. Batte l'Inter e punta allo scudetto

La Lazio supera 2-1 l’Inter nello scontro diretto d’alta classifica valida per la 24esima giornata di Serie A e la scavalca in classifica portandosi a meno uno dalla capolista Juventus. I nerazzurri sbloccano il risultato al 44’ con Young, dopo una non perfetta respinta di Strakosha, ma nella ripresa i padroni di casa ribaltano la partita grazie al rigore trasformato da Immobile al 5’ e dal gol vittoria di Milinkovic-Savic al 24’.

La squadra di Simone Inzaghi sale così a 56 punti, mentre l’Inter rimane ferma a 54.