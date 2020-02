Lazio, niente Giroud. E i tifosi la prendono a ridere

Niente da fare. Il tentativo in extremis della Lazio di acquistare il centravanti del Chelsea Olivier Giroud non è andato in porto, nonostante il viaggio del direttore sportivo Igli Tare a Londra. Alla fine il club inglese non ha trovato un sostituto e ha deciso di trattenere l'attaccante campione del mondo con la Francia.

Le reazioni dei tifosi spaziano tra delusione, ironia e l'immancabile genialità, vedi il fotomontaggio del presidente Lotito che svolge le visite mediche come se fosse lui il nuovo colpo di mercato.