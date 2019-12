Svaligiata la villa di Milinkovic Savic mentre lui segna alla Juve

I ladri svaligiano la villa di Milinkovic-Savic a Formello. Mentre il centrocampista serbo segnava alla Juventus in campo, i ladri gli svaligiavano casa. E' accaduto sabato scorso a Sergej Milinkovic-Savic, autore del secondo gol biancoceleste nella sfida dell'altra sera contro i bianconeri. Appena tornato a casa, però, il giocatore ha trovato la brutta sorpresa: i malviventi gli hanno portato via Rolex, un Hublot e qualche migliaio di euro in contanti.

I ladri erano incappucciati e sono entrati in casa da una finestra aiutandosi con un piede di porco. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Formello per individuare i responsabili del colpo.