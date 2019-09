“Sport per tutti”, in campo anche la Lazio

Sostenere l'approccio "Sport per tutti", con l'obiettivo di promuovere l’attività fisica, la costruzione di più sani stili di vita, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini dai 3 ai 14 anni, dei diversamente abili e degli over 50.

Questo è lo spirito della festa dello “Sport per tutti” organizzato dalla Società Sportiva Lazio, evento di chiusura della Settimana Europea dello Sport 2019 dell’Italia, promossa dalla Commissione Europea e realizzata in collaborazione con l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’insegna del #BeActive.

L’evento si terrà il 28 settembre, dalle 12 alle 20, a Roma nella cornice di Villa Glori (Viale Maresciallo Pilsudski, 25) sede della Società Sportiva Lazio Equitazione.