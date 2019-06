Spuntano le nuove maglie della Lazio. E i tifosi apprezzano

Immagini circolate sui social e che hanno scatenato l’entusiasmo dei tifosi biancocelesti. Svelate le maglie della Lazio per la prossima stagione: la prima, classica celeste, con delle strisce orizzontali tono su tono. Mentre la seconda è bianca con due strisce celeste e blu. Una fuga di notizie che ha preso in contropiede la società che, fino a questo momento, aveva tenuto il massimo riserbo in merito alle divise da gioco.