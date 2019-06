Dopo un anno flop Berisha torna al Salisburgo

È stata una stagione molto complicata per Valon Berisha. L’arrivo alla Lazio poteva rappresentare la sua grande occasione in uno dei top campionati europei. E invece già dai primi giorni i problemi fisici si sono accumulati. Non è mai riuscito a trovare la continuità sperata e adesso ha terribilmente bisogno di rilanciarsi. Per farlo non è escluso che possa fare un passo indietro. Letteralmente. L'idea è quella di tornare al Salisburgo in prestito per un anno. Una voce che sta circolando in queste ore intorno al calciatore kosovaro, che con la maglia biancoceleste ha accumulato appena 14 presenze, per un totale di 508 minuti. Giocare la fase a gironi di Champions con il suo ex club, potrebbe rivelarsi un forte richiamo per Berisha. Ma serve il benestare della Lazio.