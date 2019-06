Lucas Leiva giocatore dell'anno biancoceleste

L’uomo dell’anno. Il popolo laziale lo ha scelto come miglior calciatore della stagione. Un bel riconoscimento per Lucas Leiva, faro del centrocampo di Simone Inzaghi. L’ultimo ad arrendersi, non ha mai gettato la spugna, anche nei momenti di difficoltà. E, come se non bastasse, ha deciso di legarsi ai colori biancocelesti per altri due anni. Lo scorso 4 maggio, infatti, il brasiliano ha rinnovato il contratto fino al 2022. Una testimonianza di affetto e di senso di appartenenza.

Leiva riparte dalla Lazio, la Lazio riparte da Leiva. Che ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine tramite il proprio account Instagram: “Sono felicissimo ed onorato di essere stato eletto miglior giocatore dell’anno per la seconda stagione consecutiva. Vorrei ringraziare di cuore tutti i tifosi e coloro che mi hanno votato. La mia grande riconoscenza si estende a tutte le persone vicine che collaborano con me, affinché io possa stare sempre al meglio e giocare ad alti livelli. Traguardi come questi valgono molto di più se condivisi con persone speciali, ed io ho la fortuna ed il privilegio di poter celebrare tale conquista con i miei cari. Tornerò ancora più carico e determinato per continuare questo cammino insieme”. Leiva player of the season: è Lucas l’uomo dell’anno biancoceleste.