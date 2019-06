Cambiano le priorità del calciomercato. Fino a qualche giorno fa sembrava una Lazio sbilanciata in avanti, e invece adesso si guarda con più attenzione alla difesa. Il possibile addio di Radu e l’offerta dalla Premier League per Bastos costringono la società a spostare il mirino.

Serve un centrale al più presto: dalla Turchia rilanciano il nome di Ertuğrul Ersoy, difensore classe 1997 di proprietà del Bursaspor. Nonostante abbia compiuto 22 anni da poco, il ragazzo è uno dei punti fermi della squadra. Ha indossato la fascia di capitano praticamente per l’intera stagione: 30 presenze e anche un gol. Il campionato per i biancoverdi si è concluso con il terzultimo posto e la conseguente retrocessione. Motivo per il quale sarà complicato trattenere i migliori giocatori. Tra questi c’è anche Ertuğrul Ersoy, che è da poco entrato a far parte della Lian Sports, agenzia che cura gli interessi di grandi campioni in giro per l’Europa: da Koulibaly a Pjanic, passando per Jovic e Under.

Altro indizio di un suo possibile trasferimento in uno dei campionati top. Oltre che dalla Lazio, il difensore dell’Under 21 turca è seguito da Werder Brema e due club spagnoli. Un altro profilo che va aggiunto alla lunga lista di Tare.