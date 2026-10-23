Manovra, Casasco (FI): “No tax area under 30, riduzione Irpef e sostegno alla sanità per gli anziani le priorità di Forza Italia”

“Forza Italia come da sempre sostenuto da Antonio Tajani punta a un sostegno diretto per le spese sanitarie degli anziani e dei fragili. Chi ha bisogno di curarsi, necessita dei soldi subito tramite un sostegno diretto per le spese sanitarie che non rientrano nel sistema sanitario nazionale. Visite odontoiatriche, protesi, sostegno domiciliare, farmaci e ticket sanitari o altre spese potranno essere messe direttamente a sostegno di anziani e fragili”. Lo afferma il deputato di Forza Italia, e responsabile Economia, Maurizio Casasco.

“Una no tax area e una tassazione agevolata per i giovani è un tema altrettanto caro a Forza Italia che deriva da una proposta presentata a prima firma di Stefania Craxi in Senato e da un progetto articolato dal gruppo Giovani di Forza Italia e più volte ribadita dal segretario Tajani. Fa piacere constatare la convergenza in maggioranza su questo tema.

Sostenere i pensionati attraverso la sanità e i giovani, che rappresentano il futuro del nostro Paese, è un’attenzione che Forza Italia vuol fornire in manovra affinché questi ultimi possano avere, fin dai primi anni di lavoro, una prospettiva di un salario netto adeguato e una possibilità di rimanere in Italia.

Una riduzione dell’aliquota Irpef del 33% a favore del ceto medio, anche oltre i 50mila euro, ottenuta l’anno scorso, è un tema che Tajani ha portato sul tavolo del Governo anche da realizzarsi in due fasi, con 55mila euro quest’anno e 60mila il prossimo. La riduzione delle tasse per famiglie e imprese è nel dna di Forza Italia. Solo con la crescita potremo sostenere il nostro sistema sociale di welfare, sanità, scuola e sicurezza.

Tra gli incentivi alle aziende, l’estensione dell’iperammortamento ai software potrebbe sostenere la necessaria innovazione digitale delle imprese, in particolare delle pmi” ha concluso Casasco.