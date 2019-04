Pensare al futuro per celebrare il passato. Al Canottieri Lazio si è tenuta la conferenza stampa organizzata dal presidente della Polisportiva, Antonio Buccioni, per promuovere tutte le iniziative collegate al mondo Lazio che si svolgeranno in vista dei 120 anni di storia. All’evento erano presenti anche il segretario Angelo Franzè, il vicepresidente Federico Eichberg e il portavoce della Lazio Calcio, Arturo Diaconale: “Oggi sono stato a Milano per questioni giornalistiche. Mi si avvicinano due persone dicendomi che erano due tifosi laziali. A Milano noi laziali siamo una setta, nel senso buono del termine, ma siamo un gruppo coeso capace di essere unito nei momenti di difficoltà. Noi, compreso il presidente Lotito, vogliamo far crescere la Lazio così come la città. Il prossimo 9 gennaio, infatti, sarà molto importante non solo per la Lazio ma anche per la città di Roma. Io cercherò intanto di pungere la stampa, ricordandogli che noi siamo la prima squadra della Capitale”. Tutti insieme per il bene della Lazio.