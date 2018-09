Luis Alberto-Immobile, la Lazio soffre ma batte l'Apollon

La Lazio non sbaglia al debutto in Europa League e, pur lontana ancora dall'essere bella e brillante, vince 2-1 contro l'Apollon Limassol nella gara d'esordio della fase a gironi. Il successo porta la firma di Luis Alberto a sbloccare e di Immobile a mettere il sigillo.

PRIMO TEMPO - Inzaghi si affida alle seconde linee e al turnover, otto cambi rispetto la formazione vincente a Empoli. Proto è il portiere di coppa, la difesa è obbligata dagli infortuni: Bastos, Acerbi e Caceres. Chance sulle corsie esterne a Basta e Durmisi, con Badelj e Murgia a centrocampo, Caicedo in attacco. Tanti big in panchina (Immobile, Lulic e Leiva), confermati soltanto Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Proprio lo spagnolo ha il merito di sbloccare la partita dopo appena un quarto d'ora, raccogliendo lo splendido assist di tacco della punta ecuadoriana. Il tecnico urla e sprona i biancocelesti per il 2-0, l'Apollon è compassato ma il raddoppio non arriva.

SECONDO TEMPO - Alla ripresa ecco le carte Leiva e Immobile a far rifiatare Badelj e Luis Alberto, autore della rete finora decisiva. I ciprioti crescono alla distanza, sfiorando il pareggio con tre occasioni notevoli. I biancocelesti subiscono fin troppo per tutto il secondo tempo ma alla fine trovano l'agognato gol grazie al calcio di rigore che si procura Caicedo e che realizza Immobile. L'unica pecca è aver subito il 2-1 quasi a tempo scaduto, dopo due partite con la porta inviolata e la rete divorata da Lulic. Buona la prima europea per la Lazio, che conquista i primi tre punti del girone H.