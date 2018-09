Lazio, Radu fuori un mese. Berisha rimanda il rientro

La Lazio si avvicina all'esordio in Europa League, la sfida con l'Apollon Limassol di giovedì alle 19 inaugura la fase a gironi della competizione e mister Inzaghi vuole farsi trovare pronto. Un po' di turnover ci sarà, inevitabile con gli impegni ravvicinati di settembre. Proto è il portiere di coppa, Badelj sostituisce Leiva in cabina di regia, uno tra Murgia e Cataldi dovrebbe essere in mediana, Caicedo è pronto anche se Immobile ha voglia di giocare e sbloccarsi ritrovando il gol. Correa è squalificato, Luis Alberto potrebbe partire titolare nonostante le rotazioni. Dall'infermeria brutte notizie per le condizioni di Radu, che si è fermato a Empoli per un strappo muscolare: gli esiti degli esami strumentali hanno confermato i timori, lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Il romeno resterà fuori per circa un mese e quindi salterà il derby con la Roma del 29 settembre. Una difesa orfana anche di Luiz Felipe, ormai vicino al rientro dopo l'infortunio al polpaccio: il brasiliano potrebbe strappare addirittura una convocazione con il Genoa o comunque farcela per il turno infrasettimanale con l'Udinese del 26 settembre. Per la prima in Europa non ci sarà neanche Berisha, che ha rimandato l'esordio in biancoceleste. Per lo staff medico ha recuperato dalla lesione alla coscia (ai box dal 22 luglio), ma il centrocampista non si sente ancora pronto per rientrare. Pian piano il kosovaro sta accelerando i ritmi, con il tour de force Inzaghi chiede l'aiuto di tutti.