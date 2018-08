Milinkovic resta alla Lazio. Il mercato è quasi chiuso

Ancora poche ore ma ormai è certo: Milinkovic resta alla Lazio. Per la gioia di Inzaghi che non sarà costretto a stravolgere lo spartito così bene interpretato nella passata stagione dai suoi giocatori. Il serbo non si muove, il tempo è scaduto, si riparte da lui, Immobile e Luis Alberto per provare a prendersi la Champions scippata dall'Inter e dalla Var che ha penalizzato i biancocelesti per tutta la scorsa stagione. Sabato c'è il Napoli per ripartire con tanti volti nuovi e purtroppo quattro indisponibili eccellenti: gli squalificati Lulic, Leiva e Patric oltre all'infortunato Berisha. Intanto il diesse Tare è al lavoro solo per piazzare i tanti esuberi tra giovani e giocatori che si sono rivelati acquisti sbagliati. L'unico colpo che potrebbe fare il presidente Lotito è un attaccante, se si riuscisse a cedere Caicedo. Sono già 30.000 gli spettatori che saranno sabato 18 alle 20.30 all'Olimpico. Tra questi quasi 19.000 sono abbonati tanto che si spera di raggiungere quota 20.000 entro venerdì. Sarebbe un bel successo dopo le lotte intestine delle passate stagioni.