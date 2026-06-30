Twingo sbarca al Roma Summer Fest

HOUSE OF FROG

30 giugno 2026 a

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Una rana gigante accoglie i visitatori, tra ninfee, giochi di luce e richiami alla natura. Non è una scenografia teatrale né un'opera museale, ma il nuovo concept scelto da Renault per raccontare il ritorno di uno dei suoi modelli più iconici. Fino al 31 luglio, l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà infatti la «House of Frog», l'installazione immersiva dedicata alla nuova Renault Twingo E-Tech electric che entra nel programma del Roma Summer Fest trasformando uno dei luoghi simbolo dell'estate romana in uno spazio di incontro tra design, musica e mobilità a zero emissioni.

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Firmato dall'artista e designer Marcantonio, il progetto nasce dall'idea che ha accompagnato il rilancio della Twingo elettrica: la somiglianza tra il frontale della vettura e il volto sorridente di una rana. Da qui prende forma un universo visivo popolato da anfibi, foglie di ninfea e ambientazioni che richiamano uno stagno immaginario, all'interno del quale la city car elettrica diventa parte integrante della narrazione. Più che una semplice esposizione automobilistica, la House of Frog punta a essere un luogo da vivere. Tra concerti, incontri e appuntamenti del Roma Summer Fest, i visitatori potranno sostare nell'area lounge, scoprire da vicino la nuova Twingo e immergersi in un percorso pensato per stimolare curiosità e partecipazione.

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L'operazione segna anche una nuova tappa nella strategia di Renault, che sceglie di portare il racconto dell'auto fuori dai tradizionali showroom.