A390 Gt sport e divertimento francese

ALPINE

Fabrizio Cicciarelli 15 giugno 2026 a

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Eleganza, sportività e il bottone della felicità. Bastano poche parole per descrivere la Alpine A390. Strano ma vero, ma un piccolo, ma in un solo tasto è racchiusa tutta l’essenza del marchio francese, anche su una vettura che rompe dalla sua tradizione di leggerezza. Un colpo di pollice e via, si viene schiacciati sul sedile per 10 secondi, come accade in Formula 1 a Gasly e Colapinto sulla monoposto Alpine A526. L’idea di fondo, infatti, deriva proprio dalle corse ed è un pilastro della filosofia “Racing in a suit”, la sportività elegante che ispira il nuovo corso elettrico della Casa francese.

La Glc scopre l'elettrico

Suit in inglese sta per vestito e, in questo senso, Alpine ha fatto un buon lavoro. Furba la mossa di ispirarsi alla sportiva A110 nel definire la linea, dal muso che guarda a terra al tetto curvo che spiove sulla coda. Riuscita l’interpretazione, visto che al primo impatto la vettura ha un’impostazione slanciata e attaccata a terra (aiutata anche dai cerchi da 21”) anomala per le sue dimensioni generose: 4,61 metri di lunghezza, 1,88 metri di larghezza e 1,52 metri in altezza. Il tetto bombato chiude con una coda spiovente richiamando proprio la A110, taglio da fastback che non penalizza l’abitabilità interna.

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Dentro la A390 è un salotto: i sedili avvolgenti, i comandi orientati verso il guidatore e la forma del volante trasmettono idea di sportività, invece la cura dei materiali riportano all’idea di eleganza, dalla pelle che riveste il cruscotto al tessuto scamosciato del cielo. Tasti fisici per i comandi più importanti trovano spazio su volante e plancia, dominata dallo schermo verticale da 12,3 pollici all’incrocio con il tunnel centrale. Un altro schermo da 12” ospita il quadro strumenti del conducente. Che diventa immediatamente un pilota guardando il volante, con chiara impostazione F1: manettino in basso a sinistra per gestire l’intensità del recupero di energia (fino alla modalità One Pedal), tasto in basso a destra per scegliere una delle cinque modalità di guida, fino al pulsantino rosso di cui sopra: OV, che sta per overtake, cioè sorpasso. Esattamente il nome della modalità più estrema della Formula 1.

Insieme al launch control, ci si può davvero divertire, controllando anche i dati nel sistema nella Live Data Alpine Telemetrics. Abbiamo provato la A390 nella versione GT, che parte da 67.500 euro: Dai tre motori sprigiona 400 cavalli, con una dinamica di guida davvero piacevole: non solo per la potenza, ma per l’ottimo bilanciamento dei pesi e la vettorizzazione della coppia che arriva dai 3 motori, che permette di mantenere sempre il controllo. La batteria da 89 kWh promette un’autonomia di 557 km, a patto di non divertirsi troppo con una vettura che scatta da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. La versione GTS, con 70 cavalli in più arriva a 3,9 secondi.