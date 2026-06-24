Autotorino festeggia i 140 anni di Mercedes

FESTA A ROMA

Simone Vitta 24 giugno 2026 a

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Autotorino ha celebrato i 140 anni di Mercedes-Benz con un evento speciale dedicato a clienti e appassionati negli showroom romani di Salaria, Acqua Acetosa Ostiense e Zoe Fontana: una serata immersiva e coinvolgente, capace di unire racconto, innovazione e intrattenimento per far vivere in prima persona l’evoluzione di uno dei brand più iconici dell’automotive. Un racconto autentico che ha messo in dialogo storia, innovazione, legame con il territorio e con gli estimatori della Casa di Stoccarda, trasformando la celebrazione in un’esperienza memorabile grazie all’eccezionale presenza, nella filiale di via Salaria, della Benz Patent Motorwagen del 1886, primo capitolo di questa storia, gentilmente concesso da Mercedes-Benz Italia per l’occasione.

“Siamo felici di festeggiare questo importante anniversario qui a Roma, con una serata pensata da Autotorino per condividere con clienti ed appassionati quei valori di innovazione e qualità che ispirano sia il nostro lavoro quotidiano, sia l’evoluzione delle gamme Mercedes-Benz” – così ha aperto la serata Plinio Vanini, presidente di Autotorino. “Dal gennaio del 2024 abbiamo l’onore e la responsabilità di rappresentare nella Capitale Mercedes-Benz, un capitolo significativo dei 19 anni che ci legano alla Casa di Stoccarda; una partnership in cui ci impegniamo ad accompagnare i clienti nell’evoluzione della mobilità, con energie, passione e professionalità, per la loro piena soddisfazione. È il nostro modo per essere sempre pronti a scrivere, ogni giorno ed insieme, un nuovo pezzetto dei prossimi 140 anni di Mercedes-Benz”

Nel corso della serata, i 350 ospiti sono diventati protagonisti di un viaggio emozionale attraverso diverse epoche dell’automobile e della storia Mercedes-Benz, tra modelli iconici e soluzioni tecnologiche che ne hanno segnato l’evoluzione. Un viaggio narrativo che ha messo al centro le persone, coinvolgendole in modo diretto e trasformando la visita in un’esperienza memorabile, capace di mettere in dialogo storia, innovazione e legame con il territorio, in un continuum tra fisicità e Intelligenza Artificiale. Da un lato, un corner fotografico interattivo ha offerto ai partecipanti l’opportunità di vivere un vero e proprio “viaggio nel tempo”: grazie a una tecnologia basata sulla AI, ciascuno ha potuto trasformare il proprio ritratto immaginandosi in un’altra epoca, al volante di un modello Mercedes-Benz simbolo di quel periodo.

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Ma questo viaggio nel presente e nel futuro della Casa di Stoccarda e di Autotorino è stato più tangibile che mai. Presso la filiale di via Salaria, è stata creata una esposizione che metteva la capostipite Patent Motorwagen del 1886 accanto alle sue ultime discendenti: la nuova generazione del SUV bestseller GLC, la versatile GLB, l’auto dell’anno 2026 CLA, sino alle ‘punte di diamante’ di Nuova Classe S e l’hypercar Mercedes-AMG PureSpeed. Inoltre, nello showroom di via Zoe Fontana, le ultime novità della Stella erano affiancate dall’affascinante 250SE coupé del 1966, recentemente riportato in splendida forma da un minuzioso restauro curato dallo staff tecnico della medesima sede. In tutto, sono stati oltre 600 gli ospiti che hanno celebrato presso le tre sedi Autotorino di Roma questo importante anniversario.

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Gli eventi si inseriscono nel calendario di celebrazioni sul territorio nazionale per i 140 anni del marchio che coinvolge la rete Mercedes-Benz, confermando gli showroom Autotorino come luoghi aperti, in cui vivere esperienze, relazioni, passioni e scoprire da vicino l’evoluzione della mobilità.