Consegnati i Car Design Award 2025

Presso la prestigiosa location ADI Design Museum di Milano, l’8 aprile è andata in scena la cerimonia di proclamazione dei vincitori del Car Design Award 2025. L’appuntamento, che segue quelli degli anni precedenti, è diventato ormai un evento molto importante e seguito dagli addetti ai lavori, ma non solo. In sala, tanti designers e diversi giornalisti.

Prima delle premiazioni, il talk «Emotional Connections - Il design emotivo» ha visto la presenza di Eugenio Lolli, che ha illustrato come oggi gli interni delle auto debbano riflettere sempre di più l’identità del brand e del modello, anche attraverso l’utilizzo di materiali innovativi. Anche quest’anno, il Car Design Award è stato organizzato in collaborazione con Alcantara, che si conferma un autentico trait d'union tra il mondo del design e dello stile. Con oltre 40 anni di esperienza, Alcantara continua a essere il filo conduttore che unisce il design in tutte le sue applicazioni, diventando simbolo di innovazione, estetica e sostenibilità. 100% Made in Italy,

Alcantara rappresenta l'eccellenza artigianale e la creatività del nostro Paese, portando in ogni creazione la qualità e il carattere che lo rendono unico. Il Car Design Award ha premiato tre categorie: «Concept Cars», «Production Cars» e «Brand Design Language». Per la sezione Concept Cars la vittoria è andata al team di design Lotus per il progetto Theory 1, nella categoria Production Cars, il primo premio è stato assegnato al team di design Ferrari per la 12Cilindri, mentre il team Renault ha ricevuto il riconoscimento per il miglior Brand Design Language. Durante l’incontro, c’è stato anche un interessante talk dal titolo «Emotional Connections - Il design emotivo», moderato da Silvia Baruffaldi, Direttore della rivista Auto & Design. Il panel, che ha visto la partecipazione di Eugenio Lolli (Chairman e CEO di Alcantara), Joaquin Garcia (Head of Design, Italdesign), Andrea Rosati (Head of Strategic Design, Lotus) e Domitilla Dardi (Design historian).