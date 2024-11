IONIQ 9 il grande Suv elettrico

Simone Vitta 26 novembre 2024 a

Hyundai ha presentato IONIQ 9, SUV completamente elettrico di grandi dimensioni che unisce un design aerodinamico e affascinante a una tecnologia EV avanzata e a caratteristiche di spazio e comfort best-in-class2. IONIQ 9 sottolinea come la gamma IONIQ sia simbolo di innovazione e progresso nel mercato dei veicoli elettrici, confermando la posizione di Hyundai come leader nel campo dell’elettrificazione e coerentemente con l’obiettivo dell’azienda di offrire una lineup EV completa con 23 modelli elettrici entro il 2030. Dopo IONIQ 5 e IONIQ 6, entrambe vincitrici del titolo di World Car of the Year rispettivamente nel 2022 e nel 2023, IONIQ 9 continuerà a costruire questo percorso di eccellenza nell’elettrificazione. Nuova Hyundai IONIQ 9 è la scelta ideale per tutti coloro che cercano un veicolo elettrico in grado di ospitare fino a sette persone, con uno spazio interno molto ampio e caratteristiche che soddisfano le diverse esigenze dei singoli passeggeri, offrendo loro allo stesso tempo un senso di unione: è davvero “Built to Belong”.

IONIQ 9 è progettata per soddisfare le necessità dei consumatori moderni e sempre connessi, ma che apprezzano anche lo spazio, la privacy e il comfort. 1 Valori target in attesa di omologazione. Versione Long-range RWD e cerchi da 19 pollici. 2 Gli equipaggiamenti e le caratteristiche descritte in questo comunicato sono preliminari e fanno riferimento al modello nelle sue configurazioni più complete. Allestimenti, equipaggiamenti, versioni e tecnologie possono variare da mercato a mercato.

Interni confortevoli e spaziosi per una nuova era dell’esperienza EV IONIQ 9 – disponibile nelle configurazioni a 6 o 7 posti – offre un’abitabilità di livello superiore con ampio spazio anche in seconda e in terza fila, garantendo un’esperienza di grande comfort a tutti gli occupanti. Il design degli interni è caratterizzato da elementi ellittici e tonalità rilassanti che creano un’atmosfera “lounge”, serena e autentica, soprattutto quando si è immersi nella luce naturale del tetto panoramico. Il pavimento piatto consente il massimo comfort. I Relaxation Seat della prima e della seconda fila, a seconda della configurazione, sono completamente reclinabili e dotati di poggiagambe per un comfort ottimale, consentendo a quattro persone di riposare durante le pause nei lunghi viaggi. IONIQ 9 vanta anche 1.899 mm di spazio per la testa e 2.050 mm di spazio per le gambe. Nel mercato coreano, i Relaxation Seat di IONIQ 9 sono dotati del primo sistema Dynamic Body Care di Hyundai, con la funzione Dynamic Touch Massage che utilizza la pressione e le vibrazioni per stimolare il flusso sanguigno e la circolazione, riducendo l’affaticamento durante i lunghi viaggi. IONIQ 9 introduce in Corea anche i sedili girevoli per la seconda fila, che consentono agli occupanti della seconda e della terza fila di trovarsi gli uni di fronte agli altri quando il veicolo è fermo.

Questa configurazione flessibile favorisce l’interazione e la comunicazione tra i passeggeri, creando un altro modo per godere dello spazio unico del veicolo. La console centrale scorrevole Universal Island 2.0 offre un elevato spazio di alloggio e consente di passare facilmente da un sedile all’altro nella fila anteriore, migliorando l’accessibilità e la praticità con 5,6 litri di spazio nel vassoio superiore e 12,6 litri nel vassoio scorrevole inferiore. I braccioli centrali bidirezionali possono essere aperti dalla parte anteriore e posteriore, consentendo un facile accesso dalla seconda fila.

La piattaforma vanta una batteria ad alta capacità e ad alto voltaggio per una maggiore autonomia elettrica, un pavimento piatto per un maggiore comfort dei passeggeri e un maggiore spazio di carico. Massima attenzione anche a sicurezza e durabilità, con una robusta struttura di telaio e carrozzeria progettata per una distribuzione e dispersione ottimale dell’energia in caso di impatto. IONIQ 9 è il primo modello Hyundai con parafanghi e pannelli laterali in alluminio, che contribuiscono a rendere la carrozzeria leggera e a migliorare l’efficienza. Il nuovo sistema di deflettori AAF (Active Air Flap) a doppio movimento migliora ulteriormente la tenuta dell’aria e l’aspetto esterno con pannelli a filo della carrozzeria. Il SUV introduce anche un nuovo sistema di chiusura delle portiere, che garantisce una migliore finitura, oltre a una chiusura elettrica del cofano di nuova concezione per l’accesso al bagagliaio anteriore, che migliora il design e ne perfeziona la qualità. Notevoli doti di autonomia e prestazioni La batteria ad alta tensione agli ioni di litio NCM posizionata nel pavimento dell’auto ha una capacità di 110,3 kWh. Grazie al basso coefficiente di resistenza aerodinamica, alla piattaforma avanzata e alle tecnologie volte all’efficienza, IONIQ 9 raggiunge un’eccezionale autonomia completamente elettrica WLTP stimata di 620 km e un consumo di energia (stima WLTP) di 194 Wh/km nella versione RWD Long-Range con cerchi da 19 pollici. IONIQ 9 si ricarica comodamente dal 10 all’80% in soli 24 minuti utilizzando un caricabatterie da 350 kW, mentre la funzione Vehicle-to-Load (V2L) della piattaforma e la capacità di ricarica multipla a 400V/800V riducono le barriere all’adozione dei veicoli elettrici. Il modello Long-Range RWD è alimentato da un motore posteriore da 160 kW, la versione Long[1]Range AWD dispone in aggiunta di un motore anteriore da 70 kW, mentre la versione AWD Performance vanta motori da 160 kW sia all’anteriore che al posteriore. IONIQ 9 AWD Performance può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi, mentre la variante Long-Range AWD impiega 6,7 secondi e la versione Long-Range RWD 9,4 secondi.

Tecnologie funzionali e orientate al futuro per un’esperienza innovativa Hyundai ha apportato significativi miglioramenti a IONIQ 9 per rispondere alle preoccupazioni più comuni fra i clienti EV. Tra queste un raffinato pianificatore di percorsi EV, una maggiore consistenza nei consumi, un display potenziato per il controllo della coppia, una funzione completa di report sull’energia e altre soluzioni intelligenti. IONIQ 9 mostra lo stato di carica tramite punti luminosi verdi sul volante per tenere informato il guidatore sull’energia a disposizione. Il modello è inoltre dotato di Hyundai AI Assistant, un sistema di riconoscimento vocale abilitato all’intelligenza artificiale, simile a un assistente virtuale domestico, che si attiva con un pulsante. Lo stato del sistema è segnalato da indicatori punteggiati che ne facilitano l’uso. In IONIQ 9, queste caratteristiche combinano tecnologia avanzata e praticità per migliorare l’esperienza EV. Il sistema di climatizzazione di IONIQ 9 offre una funzione indipendente della parte posteriore ottimizzata per le attività di svago, come il campeggio in auto. Questo sistema fornisce l’aria condizionata ai passeggeri posteriori e riduce il consumo energetico superfluo controllando in modo indipendente le zone anteriori e posteriori. Il veicolo include anche una sottile presa d’aria sul tetto, progettata per funzionare in combinazione con il tetto panoramico.

L’impianto audio di serie è dotato di un sistema a otto altoparlanti, con l’opzione di uno stereo premium BOSE a 14 altoparlanti, che supporta il surround a 5.1 canali, gli aggiornamenti wireless e le funzioni avanzate BOSE. Inoltre, IONIQ 9 incorpora l’e-Active Sound Design (e-ASD), che riproduce il suono di guida virtuale di un veicolo elettrico utilizzando l’impianto audio del veicolo. Caratteristiche di sicurezza avanzate per la massima tranquillità a bordo La struttura rinforzata della carrozzeria di IONIQ 9 garantisce la massima sicurezza della batteria, distribuendo efficacemente l’energia in caso di collisione e mantenendo l’integrità strutturale anche in caso di incidenti gravi. Inoltre, l’applicazione di serie dei pretensionatori e dei limitatori di carico delle cinture di sicurezza della terza fila migliora significativamente la protezione dei passeggeri della terza fila in caso di collisione, prevenendo impatti con i sedili della seconda fila e riducendo le lesioni a testa e al collo. IONIQ 9 è inoltre dotata di 10 airbag per aumentare ulteriormente la sicurezza.