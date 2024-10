McLaren W1 la più potente di sempre

Simone Vitta 09 ottobre 2024 a

Non tutte le auto possono sfoggiare il numero 1: è un titolo riservato alle supercar che incarnano i principi fondanti della Casa inglese. Gli stessi che hanno plasmato la F1 e la P1™. Potenza epica, prestazioni sempre disponibili, connessione autentica e look inconfondibile.

Presentata in occasione del 50 anniversario della conquista del primo Campionato mondiale di Formula 1, la W1 incarna la mentalità del gruppo vincente che ci spinge a superare i nostri limiti e alzare l'asticella delle prestazioni. Proprio come la F1 e la P1™.

La W1 monta un nuovo propulsore McLaren High-Performance composto dal nuovo motore MHP-8, un innovativo e-module più leggero, una batteria derivata dalla F1 e la trasmissione con doppia frizione a 8 rapporti, per cambi di marcia rapidi e precisi. Il risultato è la McLaren omologata per l'utilizzo stradale più veloce di sempre e con l'accelerazione più travolgente in assoluto. Il cuore della W1 è un'opera d'arte automobilistica: il nuovo motore MHP-8 V8. Grazie al design innovativo con iniezione indiretta e diretta è in grado di estrarre ogni singolo CV da ogni goccia di carburante. Opera inoltre in sinergia con l'e-module per erogare una strabiliante potenza di 1.275 CV con una reattività incredibile ai bassi e agli alti regimi. Ne derivano prestazioni superiori e una risposta più immediata. Sensazionale su strada. Inarrivabile su pista. La W1 è velocissima sull'asfalto dei circuiti ed è altrettanto intuitiva e confortevole da guidare su strada. Riprende e ottimizza le stesse peculiarità che contraddistinguono le nostre F1 e P1™.

L'animo sportivo della W1 è chiaro sin dal primo sguardo. Il suo aspetto accende i sensi con splendidi dettagli che richiamano le sue prestazioni incredibili. Dal suo profilo scolpito dall'aerodinamica al sound unico, merito di una messa a punto racing. Fino ad arrivare agli interni, plasmati attorno al pilota, in un poetico connubio di design e ingegneria. Il design degli esterni unisce superfici organiche applicate su dispositivi aerodinamici altamente tecnici e precisi.

Gli ingegneri McLaren si sono ispirati alla monoposto di Formula 1 per le pance laterali, che si inseriscono armoniosamente nelle superfici esterne per incanalare il flusso d'aria attorno alla McLaren Aerocell. Le nuove portiere McLaren Anhedral Doors con lame aerodinamiche non solo ottimizzano l'estetica della vettura ma sono anche parte integrante del pacchetto aerodinamico.

Secondo quanto dichiarato dalla società, saranno previste 399 unità, con un prezzo di oltre 2 milioni di euro.