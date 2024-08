Temerario supersportiva ibrida

16 agosto 2024 a

Automobili Lamborghini presenta Temerario, inedita supersportiva equipaggiata con powertrain ibrido V8 biturbo, che ridefinisce i concetti stessi di performance, piacere di guida e comfort. Temerario è il secondo modello della gamma Lamborghini High Performance Electrified Vehicle (HPEV) dopo Revuelto e completa l’elettrificazione della gamma di Sant’Agata Bolognese, in seguito al debutto sul mercato di Urus SE.

Protagonista della Monterey Car Week 2024, Temerario si pone come nuovo punto di riferimento nel segmento delle supersportive, grazie a prestazioni da vera fuoriclasse. Il nuovo powertrain ibrido abbina un inedito motore V8 biturbo a tre macchine elettriche, per una potenza complessiva di 920 CV. Il V8 biturbo è stato progettato e sviluppato ex novo a Sant’Agata Bolognese: primo e unico nella categoria delle supersportive di serie in grado di raggiungere i 10.000 giri\min, dà al pilota la percezione di una progressione illimitata. Le prestazioni sono di assoluto rilievo: velocità massima superiore ai 340 km/h, scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi.

“Temerario è una vera fuoriclasse, una vettura straordinaria e innovativa sia dal punto di vista tecnico sia stilistico – commenta Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Automobili Lamborghini -. Ogni nuova Lamborghini deve superare la precedente in performance e allo stesso tempo essere più sostenibile dal punto di vista delle emissioni.

Con Temerario completiamo un capitolo fondamentale della nostra strategia di elettrificazione, inclusa nel piano Direzione Cor Tauri, diventando anche il primo marchio luxury nell’automotive a lanciare sul mercato una gamma completamente elettrificata”.