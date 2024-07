Santa Fe sbarca nel futuro

Massimiliano Vitelli 19 luglio 2024 a

Monolitica. Questo sembra il miglior aggettivo possibile per definire la Nuova Hyundai Santa Fe, giunta alla sua quinta generazione. Presentata alla stampa nello splendido territorio collinare delle Langhe, il Suv sudcoreano colpisce subito per il suo aspetto essenziale, granitico, come se fosse stato realizzato scolpendo da un blocco di pietra. Poche linee decise lo rendono immediatamente riconoscibile tra i tanti veicoli che affollano questo segmento, un’identità forte che si ritrova anche salendo a bordo, dove pochi e ben posizionati accessori regalano semplicità, funzionalità e tanto spazio. Lunga 4,83 metri Nuova Santa Fe è fortemente identitaria grazie alla presenza della lettera H (come Hyundai) un po’ ovunque, ad esempio, nei fari al Led anteriori e posteriori.

La Nuova Santa Fe è disponibile esclusivamente con un motore full hybrid 1.6 T-GDi HEV, che eroga una potenza di sistema di 215 CV. Due le versioni possibili: a trazione anteriore (2WD) e integrale (4WD). Una scelta pensata da Hyundai per accompagnare mano i clienti verso l’elettrico. Il primo allestimento, quello che potremmo definire d’ingresso, è il Business, che include i cerchi in lega da 18”, i fari anteriori e posteriori Full LED, il portellone posteriore elettrico, e un sistema di navigazione con display touchscreen da 12,3” con connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless. L’aggiornamento è Over The Air. Hyundai pone grande attenzione alla sicurezza e Nuova Santa Fe è la dimostrazione che dietro alle parole. alle dichiarazioni d'intenti, ci sono molti fatti.

L’ultimo Suv nato in casa Hyundai, infatti, è equipaggiato con il pacchetto di sicurezza Hyundai SmartSense, che include tante funzionalità, tra queste la frenata autonoma di emergenza, il Rear Occupant Alert, il sistema di mantenimento della corsia e il Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go. Oltre al già citato allestimento Business, Nuova Santa Fe si può acquistare nella versione XClass, (un gradino superiore) che dispone di cerchi in lega da 20”, sedili in pelle riscaldabili e Se poi si è alla ricerca di qualcosa di speciale, sulla base della XClass si può richiedere di avere il pacchetto opzionale “Calligraphy Pack”, che contiene i sedili in pelle nappa e il sistema audio Premium Sound System BOSE.

La prova su strada ci ha regalato tante belle sensazioni. Nonostante le misure molto generose, Nuova Santa Fe si dimostra agile anche sulle strette e tortuose strade collinari. A bordo regnano silenzio e comfort, risultato che evidenzia il grande lavoro svolto per rendere questa vettura la scelta ideale che chi cerca un mix perfetto di caratteristiche top. Prezzi a partire da 49.600 euro.